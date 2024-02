Así suena Contigo: la nueva canción de Karol G junto al Dj Tiësto

Karol G, una de las principales artistas del género urbano en los últimos años, celebró su cumpleaños el pasado 14 de febrero dándole un regalo a sus millones de seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo denominado Contigo.



En compañía del reconocido Dj Tiësto, la colombiana estrenó el video oficial que protagoniza al lado de la puertorriqueña, Young Miko.

En la antesala del lanzamiento oficial, Karol G por medio de una transmisión en vivo, afirmó que “esta canción fue el regalito de cumpleaños que me pude dar. Espero que les llegue a todos mis fanáticos”.



La composición musical inicia con Karol G cantando: “De mi parte sigo recordando cuando tú me dabas tu mano, la vida se me está yendo pensando solo en ti”.



Tanto el video como la letra, hace alusión al romanticismo, incluyendo diferentes escenas entre la colombiana y Young Miko, quienes se dejaron ver amorosas. El tema principal de la canción hace referencia al amor que se tiene una pareja, la cual no visualiza su futuro si la otra persona no estuviera presente.



Tras quince horas de haber realizado el lanzamiento en su canal oficial de Youtube, la canción acumula más de 3.7 millones de reproducciones y ocupa la posición número uno en tendencias musicales.