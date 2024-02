'Las mujeres ya no lloran': Shakira confirma un nuevo álbum

En los últimos días, la artista colombiana había dado los primeros indicios de lo que sería su nueva producción discográfica, sin embargo, aún se desconocían detalles como el nombre, la fecha de lanzamiento, entre otros.



Pero, este jueves 15 de febrero, la barranquillera sorprendió a todos sus seguidores y por medio de sus redes sociales confirmó que su nuevo álbum se llamará Las mujeres ya no lloran o en inglés Women no longer cry, el cual tendrá su lanzamiento este 22 de marzo.

“'Las mujeres ya no lloran' (Women no longer cry) Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió Shakira acompañada de una fotografía de ella con lágrimas brillantes en su rostro.



Así mismo, resaltó que: “La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".



El origen del nombre de su nuevo álbum es parte de la exitosa canción Bzrp Music Session Vol. 53, donde, entre otras cosas, hace referencia a su ex pareja, Gerard Piqué.



“Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal", afirmó la mujer, que el pasado 2 de febrero cumplió 47 años en medio de una entrevista con la revista Hola!.