Drástica decisión para Nairo Quintana tras confirmar su enfermedad

Desde días antes de finalizar el Tour Colombia, se estaba rumoreando las razones del bajo rendimiento de Nairo Quintana, que en un principio, se había confirmado por parte de un integrante del Movistar Team que sufría una gripa.



Sin embargo, en las últimas horas, el mismo pedalista colombiano dio a conocer, por medio de un video publicado en sus redes sociales, la verdadera razón que lo ha mantenido fuera de su nivel deportivo y que ahora lo aleja de su próxima carrera.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía desde días anteriores bastante mal, había cogido una gripa. Cuando regresé a casa me relajé, finalmente me hice la prueba del Covid y me salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, afirmó Quintana.



Tras confirmarse, que el boyacense sufre de Covid 19, su calendario deportivo que continuaba en España para disputar la O Gran Camiño, tuvo que ser modificado al no estar en la plenitud de condición física para afrontar la competencia.



Nairo afirmó que su regreso a Europa será confirmado por el equipo, cuando supere este episodio. “Ahora en la casa, pasando tranquilo, el regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de Gran Camiño no la puedo hacer. Una vez comuniquemos las carreras que vamos a hacer, ya arrancaremos”, dijo.



Cabe recordar que, el campeón de la Vuelta a España, estaba alistándose para liderar al Movistar Team en esta carrera y ahora, tendrán que buscar un nuevo ciclista que comande al equipo en busca de victorias de etapa y de la clasificación general