Detienen a tres personas por el accidente de Kelvin Kiptum: ¿qué pasó?

De acuerdo a la información revelada por diferentes medios internacionales como Marca, la Policía de Kenia confirmó que tres de las cuatro personas que fueron a visitar la casa del atleta Kelvin Kiptum antes del trágico accidente que se llevó la vida de él y de su entrenador Gervais Hakizimana, fueron detenidos.



Estos fueron arrestados en la población de Kaptagat en el condado de Elgeyo Marakwet, tierra natal del maratonista, y posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Iten en Kenia, para que fueran interrogados por lals autoridades.

Cabe mencionar que Samson Cheruiyot, padre del atleta, había manifestado que cuatro hombres visitaron la casa del deportista dueño del récord mundial de maratón cuatro días antes del accidente y no quisieron identificarse, por lo que prendió las alarmas tras conocer el trágico hecho.



“Había algunas personas que llegaron hace unos días buscando a Kiptum, pero se negaron a identificarse. Les pedí que me presentasen alguna identificación, pero optaron por marcharse”, manifestó Cheruiyot a la prensa local.



Por ahora, se siguen desconociendo las identidades de estos sujetos que deberán responder ante los cuestionamientos de las autoridades, quienes pedirán conocer la razón por la cual se acercaron a la vivienda del atleta días antes de su fallecimiento.



Así mismo, el gobierno de Kenia trabaja para darle una “despedida de héroe nacional” a Kiptum, según afirmó el ministro de Deportes en el país africano. Aún no se conoce la fecha de su funeral, sin embargo, la cadena británica BBC, indicó que sería hasta el próximo 24 de febrero.