Egan Bernal ahora es un empresario: así es su nuevo proyecto en Bogotá

Egan Bernal siguió el ejemplo de sus compatriotas como Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quienes además de triunfar en el ciclismo, han logrado establecer diferentes empresas en el país relacionadas con el ciclismo.



Desde este miércoles 14 de febrero, los amantes de la bicicleta podrán visitar una tienda de ciclismo que para Egan es un "Centro de Experiencia", el cual está pensado netamente para los ciclistas.

El lugar que se encuentra ubicado cerca al inicio de la subida al Alto de Parios podrán tener diferentes marcas de bicicleta, taller de mantenimiento, bebidas, entre otros.



Egan afirmó que: “A veces, cuando uno va a una tienda, le ofrecen lo más caro o algo que tal vez necesite la bicicleta, pero no piensan lo que necesita el ciclista y de ahí nace esta idea. Yo sentía también que me hacía falta un lugar así, encontrarnos en un lugar antes de subir a Patios, que es la subida más icónica del país y la que más se sube, según Strava”.



El ciclista no solo pensó en lo comercial, sino también en lo sostenible de su nuevo proyecto, el cual espera recolectar 250 litros de agua lluvia en tanques hechos con plástico reutilizado.



Además, las personas que inicien o terminen sus recorridos en la bicicleta podrán visitar a Cycla para llenar sus caramañolas con agua que ha sido reciclada y tratada mediante un proceso que la convierte en apta para el consumo humano.