Tres veces más que un Grand Slam: el premio de un torneo en Arabia

Arabia Saudita está en busca de convertirse en la capital del tenis y para eso no solamente tiene a Rafael Nadal como embajador, sino que ahora, reunirá a seis de los mejores tenistas del mundo que se enfrentarán en busca de un millonario premio.



Novak Djokovic, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune, son los deportistas que estarán protagonizando este evento, que iniciará en octubre, pero que fue presentando oficialmente en los últimos días.



De acuerdo al medio británico The Telegraph, cada jugador recibirá 1.5 millones de dólares por tan solo haber aceptado a jugar en este torneo. Además, quien se corone como campeón tendrá un desembolso de seis millones de dólares más, lo que serían, en total, 7.5 millones, cifra que triplica lo entregado en los Grand Slam.



“Preparaos para la definitiva lucha de titanes. Este octubre de 2024 la Riyadh Season acogerá el 6 Kings Slam, un espectacular torneo donde se enfrentarán seis titanes del tenis mundial”, afirmó Turki Al-Sheikh dueño de la Unión Deportiva Almería y uno de los promotores del evento.



Este torneo de exhibición, según el medio anteriormente citado, tendrá un formato de dos días de juego y uno de descanso para que los jugadores no presenten sobrecargas físicas.



Carlos Alcaraz resaltó que este tipo de eventos benefician al deporte blanco brindando una evolución constante. “Es bueno para el tenis, que haya más sedes, que se vaya abriendo un poquito, los países a los que vamos y en los que jugamos (...) No sé hasta donde llegaremos, pero está evolucionando mucho”, agregó el tenista antes de debutar en el ATP 250 de Buenos Aires.