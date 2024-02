Fuertes acusaciones a Miguel Ángel López: 'Me tendieron la trampa'

Miguel Ángel López ha estado en el ojo del huracán luego de haber recibido una acusación por parte de las autoridades, que lo señalaban de hacer parte de una red de dopaje conocida como el Caso Maynar.



Tras varios meses de investigación, Superman López fue retirado y por ende, se demostró su inocencia en la supuesta red, sin embargo, Vicente Belda, en entrevista con el portal Marca, reveló algunos detalles de lo ocurrido con el colombiano.

Belda afirmó que Miguel Ángel lo llamó para decirle que le iba a enviar un paquete con suplementación para que se lo llevará hasta el Giro. “En principio no le pongo pegas porque entraba dentro de algo normal. Los ciclistas, que muchas veces está fuera de casa o de su país, te mandan cosas a tu casa para que se las lleves. Esa semana recibí geles, sales y no le di muchas vueltas. Pensaba que era suplementación lo que me había llegado”, dijo.



Posteriormente reveló que: “Cuando el día anterior a ir a Hungría estaba preparando la maleta para ir al Giro veo que son ampollas y las tiro. Viendo las conversaciones después entre ambos (Maynar y López), me hace pensar que me tendieron la trampa para llevarles el producto a Hungría”.



Vicente, quien afirma ser inocente, narró el momento cuando le dijo a Superman lo que contenía el paquete. “Él me dice que no sabía lo que era el paquete, pero que no era ilegal. Me dice 'tranquilo, no es nada ilegal'. No me la jugué. Las tiré y ya está. Fue rápido porque él llegó a Hungría ya lesionado y estaba más preocupado por la lesión que por la suplementación”, relató.



Semanas después, le pidió explicaciones al colombiano tras conocer que la Guardia Civil le informó lo que era ese paquete. “En junio, cuando me entero de que era menotropina, contacto con él y se lo pregunto. Puedo perdonar, pero no olvidar. No le tengo rencor a 'Supermán', pero no quiero tener nada con él ni con su entorno”, afirmó Vicente Belda.