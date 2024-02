¿Qué viene para Rodrigo Contreras tras ganar el Tour Colombia 2024?

El ciclista del Nu Colombia descansa tras seis etapas en las que se esforzó junto a su equipo para lograr el objetivo principal que era ganar el Tour Colombia 2024, superando las grandes figuras como Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros.



A lo largo de su carrera profesional, ha logrado estar presente en importantes escuadras del viejo continente como el Astana o el extinto Etixx Quick Step, sin embargo, no logró acoplarse y vio en Colombia la oportunidad de hacer lo que más le gusta.

En medio de una entrevista con As Colombia y el Alargue de Caracol, Rodrigo manifestó estar feliz por lo hecho. “Ya en casa con la familia y amigos, asimilando este bonito triunfo y muy motivado, ahora pienso en que le pude ganar a quienes les gané, es una satisfacción muy grande”, dijo el nacido en Villapinzón, Cundinamarca.



Así mismo, reveló las razones de su salida de Europa, afirmando que: “La primera vez cuando fui al Quick Step fue un poco pasar la novatada, pero más que todo fue la lesión de rodilla que tuve en el Tour de San Luis”.



Posteriormente, relató que la pandemia y decisiones del equipo, lo animaron a tomar la decisión de volver a su tierra natal. “El año anterior a la pandemia, lo hice bien, hice buenas carreras y en el último año el equipo no me puso más carreras y ya fue cuestión de manager”.



Por ahora, Rodrigo se prepara junto a la escuadra colombiana para seguir el calendario de carreras, no obstante el colombiano afirmó que siempre está “con la ilusión de regresar” al viejo continente, por lo que se espera, que a lo largo de la temporada pueda tener la posibilidad de correr alguna carrera en Europa.