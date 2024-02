¿Qué hará Rigoberto Urán al retirarse? Las empresas que tiene a cargo

Rigoberto Urán no solo se ha destacado a nivel deportivo, sino también, ha logrado establecer diferentes marcas que al día de hoy le brindan trabajo a cientos de personas.



El ciclista, pero también empresario, confirmó que dejará la bicicleta a final de temporada y ahora dedicará su vida a las diferentes empresas que ha logrado constituir, entre las que se incluyen la tienda deportiva Go Rigo Go, que fue su primer negocio con el que se lanzó como empresario.

Estas tiendas se pueden encontrar en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras, así mismo, ya cuenta con una a nivel internacional ubicada en Miami, Estados Unidos.



Posteriormente, el nacido en Urrao tiene en su posesión diferentes restaurantes como el ubicado en El Tablazo, Rionegro, que lleva como nombre La finca de Rigo o El café de Rigo, sumado a su más reciente propuesta llamada Groseria by Rigo, un restaurante también ubicado en Rionegro, Antioquía.



Además, Rigo también le apostó al ciclismo con su evento llamado El giro de Rigo, que desde el 2018 ha logrado reunir a miles de ciclistas. En la edición 2023 fueron 5.000 participantes los que se dieron cita para recorrer al lado de Urán las carreteras del país.



Se espera que con el retiro, Urán esté dedicado a la gerencia y administración de estas empresas, además, el antioqueño ha resaltado que podrían crearse nuevos emprendimientos en un futuro.