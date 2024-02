Nairo Quintana: la razón de su bajo rendimiento en el Tour Colombia

Uno de los ciclistas que más llamaba la atención entre los aficionados que seguían el Tour Colombia 2024, era Nairo Quintana, quien volvía a correr tras una larga pausa debido a los problemas que tuvo con la UCI.



Con la situación resuelta, el boyacense esperaba encontrar su mejor en nivel en las carreteras del país, donde ha estado por años entrenando, pero su regreso se vio opacado por una razón que fue confirmada desde su equipo, el Movistar Team.

Quintana no fue protagonista en la etapa reina que terminó en el Alto del Vino y al final de la competencia perdió más de 8 minutos sobre el líder y ganador del Tour Colombia, Rodrigo Contreras.



Ante esto, Pablo Lastras, de la escuadra española, afirmó a Cyclingnews que Quintana “tenía gripe” por lo que su rendimiento bajó considerablemente.



Debido a esto, el ciclista ganador de la Vuelta a España, “se sentía un poco bloqueado por no estar en plena forma, pero no es nada alarmante, nada preocupante”. Además, reveló que el ciclista “se presiona mucho corriendo aquí (en Colombia), pero creo que los grandes campeones necesitan presionarse a sí mismos. Tienen que saber gestionarla y Nairo sabe hacerlo, porque es un ganador”.



Por ahora, el colombiano descansa y comparte al lado de sus seres queridos, mientras se va alistando para volver a Europa, donde enfrentará la O Gran Camiño desde este 22 de febrero hasta el 25 del mismo mes.