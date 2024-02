Lorena Arenas registra un nuevo récord nacional en los 20 km marcha

La atleta colombiana Sandra Lorena Arenas, tuvo una majestuosa presentación en el Campeonato Nacional de Australia y Oceanía al ubicarse en la segunda posición de los 20 kilómetros en marcha.



Con un tiempo final de 1 hora, 27 minutos y 25 segundos, Lorena registró un nuevo récord para Colombia, superando la marca impuesta por ella misma en Japón durante el 2023, cuando realizó 1:28:02 en la misma distancia.

En la primera posición, se ubicó Jemima Montiag, actual subcampeona mundial en Budapest, con un tiempo de 1:27:09, mientras que el podio lo terminó la campeona olímpica Hong Liu con 1:27:44.

“Feliz con mi nuevo récord nacional realizado hoy aquí en Adelaide. Gracias a mi equipo”, escribió la marchista risaraldensepor medio de sus redes sociales donde dio a conocer algunas fotografías de la competencia.



Así mismo, en entrevista para Caracol Radio afirmó que: “Estoy supremamente feliz, agradecida con Dios, con el universo y con mi equipo que me ha estado apoyando. Claro que esto es para todo Colombia. Esto me muestra que vamos por un buen camino para lo que es París y de verdad que no es fácil volver a hacer la marca dos veces para Juegos Olímpicos”.



Ahora, Lorena se alista para su participación en China y Japón, seguidamente disputará el Mundial por equipos en Turquía para finalmente, arribar a los Juegos Olímpicos París 2024. Estas justas serán la cuarta ocasión en la que Arenas estará presente, tras los Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.