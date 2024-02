'No tengo que demostrarle nada a nadie': fuerte mensaje de Egan Bernal

Egan Bernal sigue en la búsqueda de retomar su mejor rendimiento deportivo tras haber superado un grave accidente que lo alejó de la bicicleta durante varios meses.



Con la llegada del 2024, el nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, inicio en los Campeonatos Nacionales de Ruta, en el que logró quedarse en el tercer lugar y posteriormente afrontó el Tour Colombia, alcanzando la quinta posición en la clasificación general.

En medio de una entrevista con el portal Cyclingnews, Bernal afirmó que su rendimiento ha estado dentro de lo esperado y espera superarse día a día. “Digamos que los números van creciendo poco a poco, pero aún queda trabajo por hacer. Ya he estado trabajando muy duro durante los últimos dos años, pero este es un proceso largo”, afirmó



Posteriormente, relató que “no tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente sigo haciéndolo porque me gusta”. Y añadió que lo hace por “ser competitivo, me gusta fijar un número, me gustan los nervios que sientes antes de empezar una carrera. Me encanta todo eso”.



Finalmente, Bernal reveló que aunque tienen un plan para esta temporada todo puede cambiar a medida que pasan las carreras. “A veces tal vez no ves las cosas como realmente son, pero en última instancia tienes que ir bien para que te envíen a ciertas carreras. Si no, te enviarán a otros”, dijo.



Tras haber cumplido estos compromisos en el país, Bernal retomará con el Ineos Grenadiers su calendario y tendrá que disputar la O Gran Camiño desde este 22 de febrero. Posteriormente, estará en Strade Biacnhe el 2 de marzo, Vuelta a Catalunya el 18 de marzo y en la Vuelta al País Vasco el próximo 1 de abril.