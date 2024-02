¿Rigoberto Urán, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo?

El ciclista colombiano Rigoberto Urán confirmó que al final de la actual temporada, firmaría su retiro deportivo, por lo que ahora, muchos de sus seguidores se cuestionan que viene para el futuro del nacido en Urrao, Antioquía.



En medio de una rueda de prensa, el colombiano respondió a diferentes interrogantes, sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue ante la pregunta si le gustaría ser presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Desde un principio, Rigo dejó claro que no podría ejercer un cargo de esta índole, debido a su personalidad, la cual le dificultaría su labor. “No soy muy organizado, pero tengo muy buenas ideas y en mi equipo las pueden ejecutar por mí. Entonces podría aportar desde afuera, lo haría. Pero estar dentro de una cosa de esas, no. Y tampoco me dejarían”, afirmó Rigoberto.



Posteriormente, confesó que aunque le gustaría apoyar el ciclismo, le tocaría desde afuera de las instituciones oficiales. “Me encantaría apoyar el deporte, pero desde afuera. Soy muy malo a la hora de gerenciar y pagar facturas”.



Además, relató que tiene un problema, el cual no le dejaría ser dirigente: “Le digo a todo que sí, pero después tengo un equipo al que le tiro el chicharrón para que solucionen todo”, relató el colombiano.