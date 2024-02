Regreso a las canchas de Rafael Nadal está en peligro: ¿podrá hacerlo?

Rafael Nadal ha estado aplazando su regreso a las canchas después de haber estado en Brisbane los primeros días del año, debido a las molestias físicas que le han impedido estar en su mejor condición deportiva.



Según lo planeado por el español, iba a estar jugando en el ATP 250 de Doha, el cual inicia para la categoría individual masculino el próximo 21 de febrero, sin embargo, este miércoles 14 de febrero, Nadal dejó en suspenso a sus seguidores tras unas declaraciones sobre su estado físico.

“Para Doha llego muy justito. He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite”, comentó Rafael en medio de una entrevista con el programa El Objetivo del canal La Sexta y que se publicó un fragmento en el portal Relevo.



Nadal es consciente de su estado para jugar al tenis y por eso afirmó que: “Llegados a este punto, cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no solo en lo tenístico y en lo físico, sino en lo mental”.



El tenista múltiple ganador de Grand Slam, fue sincero y ve más posibilidades de estar en su plenitud de condiciones en Indian Wells, torneo que se disputará entre el 6 al 17 de marzo. “Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo juegue o no, pero hay opciones de que sí, así que me gustaría estar en Indian Wells sí o sí”, agregó.



Por ahora, Nadal continúa en el listado de inscritos para Doha desde el pasado mes de enero, no obstante Nadal confesó que aunque le encantaría participar “lo que sé, es que llego más justo a Doha. La decisión de Doha la veo más de último minuto. A Indian Wells si no hay nada raro voy a viajar seguro”.