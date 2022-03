La pelea se pone mejor en los memes: así va Residente vs J Balvin

No es que sea una novedad la diferencia entre Residente y J Balvin. Es que parece que ambos han entendido lo rentable que puede llegar a ser y cada tanto le sacan algo de provecho.

El puertorriqueño lo ha hecho en su última canción, Bizarrap, en la que, en más de 8 minutos de duración, dedica críticas a su colega, lo que queda claro aunque no lo nombre.



“Pa dos minutos de canción tienen 20 escritores. Hasta los manejadores son escritores. 500 dólares por un boleto señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el plaback activao, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones”, dice una parte de la canción de Residente.



“Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus Billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram”... “Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme”, añade.



No hay por ahora respuesta de J Balvin pero, si le hacen falta ideas, ya los memes se han adelantado:

J Balvin escuchando la session de bizarrap:

Capitulo 1 // Capitulo 2 // Capitulo 3 pic.twitter.com/lmBw7INERm — Gero :) (@6340XD) March 3, 2022

8 minutos y 39 segundos le han bastado a Residente para sepultar a J Balvin. pic.twitter.com/wfjxz0Ijtf — Xavi (@Xavi95FCB) March 3, 2022

Los escritores de j balvin después de escuchar a rene pic.twitter.com/i8vrSj6fKq — facundo hernandez (@facuh93) March 3, 2022

J balvin tratando de disimular el daño de la bizarrap session de Residente pic.twitter.com/xTLe5JbxS9 — Alex  (@alexculee) March 4, 2022

J Balvin queriendo escribir algo propio para responderle a Residente pic.twitter.com/py9fbbpqFg — ⚡ ARCANGEL ⚡ (@ArcangelTrmoCSE) March 3, 2022