Medellín: revelan los conciertos que tendrá la ciudad próximamente

En las últimas horas, el periodista César Augusto Londoño publicó la lista de evento no deportivo que se realizarán en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Entre los eventos más importantes aparecen conciertos que fueron previamente anunciados y otros que iban a ser confirmados próximamente.



De acuerdo con el documento del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), se encuentran eventos como el concierto de la feria de las flores y presentaciones de artistas como J Balvin, Rauw Alejandro, Feid y Los Tigres del Norte.



Además, hay un extenso listado con otros eventos que ocupan 12 semanas, por lo que hay preocupación ya que hay poco espacio para la realización de los eventos deportivos.

De hecho, Londoño hizo una crítica a la Alcaldía de Medellín por este tema: “¿Y Nacional y Medellín donde jugarán? 12 semanas montando con 11 conciertos en un semestre”, mencionó el comunicador.



Por el momento, el alcalde Daniel Quintero, la Dimayor y el INDER no se han pronunciado, pero se espera que de a conocer la forma en la que se coordinará los partidos de fútbol ya que cada evento necesita el suficiente tiempo para realizar la protección y mantenimiento de la grama.



Cronograma de eventos no deportivos en el Atanasio Girardot

29 de julio: Concierto Feria de Flores

5 de agosto: Superconcierto Feria de las Flores

9 de septiembre: Ricardo Arjona, Blanco y Negro Tour

16 de septiembre: La Fórmula

30 de septiembre: Los Tigres del Norte y sus amigos

7 de octubre: Rauw Alejandro

21 de octubre: Blessd vs Ronaldinho

3,4,5 y 6 de noviembre: RBD

14 de noviembre: Tour Artista Internacional 2023

17,18 y 19 de noviembre: J Balvin

25 de noviembre: Marco Antonio Solis

14, 15 y 16 de noviembre: Feid