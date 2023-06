Shakira reveló cómo se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué

Shakira en estos últimos meses ha vivido una montaña rusa de emociones. La colombiana vivió su separación con Gerard Piqué y a la par ha estado pendiente de su padre que está en un delicado estado de salud.



Y es que la artista vivió un tiempo muy oscuro en este último año, pero finalmente rompió el silencio sobre estos temas personales.



Pues bien, la colombiana en entrevista para la revista People reveló que fue la prensa la que desveló la infidelidad de Piqué.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, comentó la colombiana.



De igual manera, mencionó que pese a su delicado estado de salud, su padre la consoló en ese duro momento: “Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente”.



Además, resaltó la resiliencia de su padre en estos últimos años: “Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías... Todo esto a sus 91 años y en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”.



Por su parte, Shakira aseguró que sus padres son imagen de esa relación soñada que no pudo cumplir: “Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.



Finalmente, además de su familia, mencionó que la música le ayudó a superar la separación con el exjugador: “La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”.