Tour de Francia 2023: los colombianos confirmados para la carrera

Con la confirmación de los 22 equipos del World Tour entre el lunes y este martes para el Tour de Francia 2023, que dará inicio el próximo 1 de julio, ya se saben quiénes serán los colombianos que actuarán en esta competencia.



Serán cinco los corredores nacionales que intentarán dejar todo en las carreteras francesas y sacar un buen resultado en esta edición que tendrá de todo: etapas llanas, de media montaña y de alta montaña.

Daniel Felipe Martínez



Pese a que no está en su mejor momento debido a que los resultados en carreras como la París-Niza, la Vuelta al País Vasco y el Criterium del Dauphiné no fueron los mejores, el nacido en Soacha comandará al Ineos Grenadiers junto a Egan Bernal y Tom Pidcock.



Martínez correrá su segundo Tour de Francia consecutivo. En 2022, no tuvo su mejor presentación debido a una enfermedad sufrida en la segunda semana.



Egan Bernal



El corredor de 26 años ha comenzado a retomar el nivel que tenía antes de su accidente en carreteras del país y eso se ha visto en sus grandes actuaciones en el Tour de Romandía donde terminó octavo y en el Dauphiné donde aguantó el nivel de los favoritos y terminó 12° en la general.



El colombiano disputará su primer Tour en tres años. El último que disputó fue en 2020, competencia que no pudo terminar por fuertes dolores de espalda.



Harold Tejada



El corredor huilense será una de las cartas más importantes del Astana para esta competencia junto a Alexei Lutsenko. A sus 26 años, Tejada correrá su segundo Tour de Francia siendo su debut en 2020 cuando terminó en la casilla 45 de la general.



Tejada recientemente terminó décimo en el Tour de Suiza, siendo la primera vez que consigue un resultado importante en una carrera World Tour.



Rigoberto Urán



Al no finalizar el Giro de Italia por dar positivo por Covid-19, el EF Education decidió traer al colombiano para que se desempeñe como gregario de lujo de Richard Carapaz que será el líder de la escuadra estadounidense.



Será el décimo Tour de Rigo en su carrera, siendo la gran vuelta que más ha disputado. Vale resaltar que su mejor resultado fue el subcampeonato obtenido en 2017.



Esteban Chaves



El bogotano correrá su cuarto Tour de Francia, una competencia en donde no le ha ido bien al ‘Chavito’. El ciclista también parte como uno de los gregarios del EF Education para Carapaz, aunque su trabajo se desempeñará más que todo a ganar etapas para el equipo en la media y alta montaña.



En la temporada, Chaves ha sido campeón nacional de ruta y ha disputado las competencias más exigentes previas al Tour por lo que llega con un buen rodaje a la ‘Grand Boucle’.