Óscar Cortés reveló a sus mentores en Selección: son dos referentes

Óscar Cortés fue la revelación del primer semestre del 2023, no solo en la Liga BetPlay, sino en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en el país. El canterano de Millonarios fue de lo más destacado en el certamen, despertando el interés de equipos del exterior.



Su futuro seguramente está en Europa, pues ha destacado con todas sus cualidades, bajo el mando de Alberto Gamero. Además, la participación de Colombia en el Mundial Sub 20, donde llegó hasta los cuartos de final, le otorgó el premio mayor.



Néstor Lorenzo lo venía siguiendo y decidió convocarlo para la fecha FIFA, en los amistosos correspondientes contra Irak y Alemania, donde hizo su debut con la Selección absoluta.



En entrevista con ESPN, el jugador de Millonarios habló sobre la experiencia vivid allí “La Selección de mayores fue algo muy importante para mí, donde pude aprender de los grandes jugadores que están ahí, me ayudaron a acoplarme al grupo y pude aprender mucho de ellos. Es muy importante para mí seguir aprendiendo de ellos. Todos siempre me arroparon, Jun Guillermo Cuadrado y Luis Díaz me estuvieron aconsejando”.



También se refirió al llamado al Mundial Sub 20, luego de la polémica que se generó por el deseo de Millonarios “Obviamente pensé muchas cosas, yo sabía que los compañeros que estaban iban a sacar eso adelante. Pero siempre tuve la iniciativa de poder jugar en la Selección y en un Mundial. Tomé esa decisión, gracias a dios se pudo dar, siento que hice un buen Mundial y creo que el equipo supo hacer las cosas, aunque no logramos avanzar. El equipo estaba para grandes cosas”.