Wojciech Szczesny sintió cercana la muerte: escalofriante confesión

El mundo del fútbol quedó en vilo, durante los cuartos de final de la Uefa Europa League de la temporada pasada, por la situación de salud de Wojciech Szczesny. El portero polaco fue sustituido durante el duelo contra Sporting de Portugal.

Un dolor y opresión en su pecho, causó que los servicios médicos de Juventus se alertaran e ingresaran de inmediato al campo, ante un eventual paro cardiaco. En entrevista con el medio Canal Plus, el guardameta recordó ese incidente “Tuve miedo, realmente pensé que me iba a morir”.



Uno de los que reaccionó a esta situación, dentro de la cancha, fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien se encontraba en la cancha. Además, el portero polaco sigue cuestionándose por qué ocurrieron estos hechos, donde él mismo lo describe “El dolor en el pecho fue horrible, hasta el día de hoy todavía no sabemos cuál fue el motivo”.



Pese al incidente que puso en alerta al mundo del deporte, por los recientes hechos de eventos cardiacos por parte de jugadores, el polaco logró terminar la temporada con la Juventus, disputando un total de 28 compromisos con la Juventus por Serie A.