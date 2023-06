UEFA publicó los contendientes a mejor gol de la Champions League

Manchester city se consagró como campeón de la Champions League por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso en la final sobre Inter de Milán y se quedó con el trofeo. Finalizada la edición 2022/2023, comenzaron los premios.



En pasados días, Rodri, autor del gol en la final, fue elegido como el mejor jugador de la temporada, ahora, es el turno para los mejores goles.



UEFA, ente organizador del campeonato, reveló los 10 goles que pelearán para ser el mejor del certamen. Varias figuras del fútbol europeo aspiran para llevárselo.

Los goles nominados:



Erling haaland vs Borussia Dortmund (fecha 2 de fase de grupos): El delantero noruego cumplió con la ley del ex luego de anotar un gol con su pierna izquierda tras la asistencia de Joao Cancelo.



Kylian Mbappé vs Juventus (fecha 1 de fase de grupos): El delantero francés abrió el marcador a pase de Neymar Remató de volea con su pierna derecha.



Lionel Messi vs Benfica (fecha 3 de fase de grupos): Jugada asociativa entre los tres atacantes del PSG que culminó en un definición del argentino, quién colocó el balón por encima del portero rival.



Darwin Núñez vs Real Madrid (octavos de final): El delantero uruguayo abrió el marcador en Anfield con un golazo de taco que dejó sin ocasiones a Courtois.



Alejandro Grimaldo vs Maccabi Haifa (fecha 1 de fase de grupos): El lateral surgido de la cantera del FC Barcelona fue autor del segundo gol en la victoria 2-0. Anotó un gol al ángulo con su pierna izquierda.



Vinícius Jr vs Manchester City (semifinales): El brasileño anotó el único gol del Real Madrid en la serie. Recibió un pase de Camavinga, desbordó por el costado y remató al ángulo.



Kevin De Bruyne vs Real Madrid (semifinal): El volante belga igualó el compromiso con su tanto al minuto 67'. Remató con potencia al ángulo inferior.



Kylian Mbppé vs Juventus (fecha 1 de fase de grupos): Luego de driblar a los defensas rivales, sacó un remate con potencia que se estrelló en el palo y posteriormente, entró.



Karim Adeyemi vs Chelsea (octavos de final): El delantero alemán marcó el único gol de su equipo en el Signal Iduna Park. Superó a los rivales con velocidad y potencia y antes de anotar, dejó en el piso al portero Kepa.



Rodri vs Bayern Múnich (cuartos de final): El volante español, que posteriormente se convirtió en el mejor jugador del certamen, abrió el marcador frente a los bábaros en el minuto 27'. Sacó un remate potente con su pierna izquierda y se metió por el ángulo.