El triste relato de presentadora que perdió a su abuelo en la crisis

Una triste historia, una como la que cuentan muchas familias en Colombia, se conoció en las últimas horas.

La presentadora de noticias Maritza Aristizábal, relató cómo murió su abuelo, en medio de la soledad, mientras confirmaban si había sido contagiado e coronavirus covid-19.



"Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió”, escribió en su cuenta de Twitter.



“Mi mamá en Bogotá sin la oportunidad de verlo una vez más y despedirse, ni siquiera poder ver a mi abuela y abrazarla. Yo tampoco pude verlo y decirle lo mucho que admiraba su espíritu bondadoso. Menos puedo darle un abrazo a mi mamá y secar sus lágrimas”, añadió.



Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de COVID, preguntando por “su viejita”, y sus hijos. (Sigue) — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) April 7, 2020

“Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente”, añadió, al tiempo que pidió que aquellos “que todavía lo tienen (abuelo), que todavía pueden hacer al menos una llamada, háganla. Porque esta crisis nos arrebata hasta la posibilidad de hacerle un funeral a nuestros seres queridos”.



“Abuelo, cuando todo esto pase, porque va a pasar, en nuestro próximo encuentro, te llevaré flores”, concluyó.