Mariah Carey: ¿Cuánto ha ganado por su reconocida canción de Navidad?

Cuando hablamos de Navidad siempre están en nuestra mente o los villancicos navideños o canciones como ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, canción que se ha hecho famosa en estas épocas decembrinas.



Este tema, compuesto por la artista en 1994, durante una época de su carrera en donde puntuaba en la música y donde se permitió el lujo de hacer un trabajo únicamente de canciones navideñas.



La canción no fue la principal de ese disco, pero su repercusión la catapultó como el número en las fiestas de fin de año.

De hecho, la canción suena en televisión, en redes sociales, en centros comerciales y en supermercados por lo que su sinfín de reproducciones le han dado a la artista más de 60 millones de dólares a la artista en conceptos hasta el año 2017, cuando se publicaron los datos al respecto.



Por su parte, la artista no tardó más de 15 minutos en componer la canción y desde entonces ha sido el tema número 1 en las navidades. De igual manera, en Spotify ronda los mil millones y medio de reproducciones y no han bajado del top 100 Billboard en 15 años.