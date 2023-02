Los Lakers vencieron a los Pelicans y siguen vivos en la temporada

Los Lakers continúan vivos en la temporada de la NBA pese a estar en el decimotercer# puesto de la Conferencia Oeste. Y es que con el triunfo ante los New Orleans Pelicans durante el miércoles mantuvieron su ilusión de entrar al repechajes de los Playoffs.



Fue un triunfo por 120 a 102 por parte del cuadro de Los Ángeles que dan una bocanada de aire antes del parón por el Juego de las Estrellas que se realizará el próximo domingo.



En los Lakers hubo muy buenas sensaciones para poder recortar la distancia de dos partidos para clasificar al Play In ya que hubo un gran aporte en el equipo.

El puntaje fue liderado por Anthony Davis que realizó 28 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias seguido de Lebron James que hizo su regreso en este juego y marcó 21 puntos. El tercer mejor anotador fue el nuevo fichaje de los Lakers, D’Angelo Russell que logró 21 puntos, 7 asistencias y 2 rebotes.



Por otro lado, en los Pelicans no estuvo presente Zion Williamson que se sigue recuperando de su lesión y su regreso parece que se dará en las próximas semanas.



A pesar de esto, Brandon Ingram tomó el liderato del quinteto de New Orleans y realizó 25 puntos seguido de C.J McColllum con 22 puntos. No obstante, la noche para los Pelicans ya que no les salieron las cosas como tenían previstos.



Cabe señalar que los Lakers, tras el Juego de las Estrellas, se verá las caras con los Golden State Warriors mientras que los Pelicans, que son octavos en el Oeste, se medirán a los Toronto Raptors.



Otros resultados



Pacers 117-113 Bulls



Hornets 120-110 Spurs



Nets 116-105 Heat



76ers 118-112 Cavaliers



Hawks 101-122 Knicks



Celtics 127-109 Pistons



Grizzlies 117-111 Jazz



Thunder 133-96 Rockets



Nuggets 118-109 Mavericks