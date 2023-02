Lebron tras el récord: ‘Me pongo por delante de los grandes jugadores’

La NBA ha presenciado historia este martes en la noche cuando Lebron James superó el récord que parecía imposible de superar, el hecho por Kareem Abdul Jabbar cuando llegó a los 38.387 puntos en su carrera.



El jugador de los Lakers en la derrota contra Oklahoma City Thunder concretó 38 puntos lo cual fue suficiente para sobrepasar a Abdul Jabbar y marcar un nuevo hito en el basquetbol estadounidense.



Lebron se pondría ahora por delante con 38.390 puntos. De hecho, tras alcanzar el récord, el propio Abdul Jabbar, quien estuvo presente en el partido, le entregó de forma simbólica un balón para marcar el relevo en este ámbito.

Luego del juego, James dejó sus sensaciones sobre ser ahora el máximo anotador de la NBA: “Todavía no me he hecho del todo a la idea. Creo que puedo seguir jugando un par de años más y anotar más”, comentó de inicio.



“Sé lo que todavía puedo hacer por un grupo de jugadores, por cualquier franquicia. Puedo salir ahí fuera y ayudar, todavía, a ganar varios anillos”, añadió.



Por otro lado, respondió a los aficionados que debaten si es mejor Michael Jordan o él: “Voy a dejar que cada uno decida dónde me sitúa este récord. No me corresponde a mí decir si soy esto o lo otro. Pero lo que aporto como jugador de baloncesto… creo que soy el mejor jugador que ha habido. Esa es la confianza que tengo, eso es lo que creo que valgo, lo que poseo. Pero si es este récord el que me hace subir al último nivel… eso no lo sé”.



Además, Shaquille O’Neal luego le preguntaría a Lebron si se consideraría el mejor de la historia a lo que el jugador insistió: “Voy a dejar que cada uno decida según su opinión. Personalmente, yo me pongo por delante de todos los demás que han jugado al baloncesto. Pero cada uno tendrá sus favoritos”.



Finalmente, aseguró que para siempre quedará su nombre en letras doradas: “Cuando la gente hable de los mejores anotadores que ha habido en la historia, mi nombre va a tener que salir. Ahora, ya no podrá de otra manera, no va a haber otra opción”.