Los Bucks derrotaron a los Celtics y se acercaron a la punta del Este

Sigue la buena racha de los Milwaukee Bucks que se acercan peligrosamente a la punta de la conferencia Este de la NBA. Y es que el cuadro liderado por Giannis Antetokounmpo sumó su undécima victoria consecutiva justamente ante los Boston Celtics, líderes de esa zona.



El cuadro de Milwaukee necesitó# ir hasta la prórroga para vencer a los de Boston por un marcador de 131-125. Giannis fue clave en el triunfo anotando 36 puntos, pero también se destacó Jrue Holiday que marcó 40 puntos y anotó 8 triples en el juego.



El duelo medía a los posibles finalistas del Esteya que nadie más en el Este salvo estos dos equipos ha pasado por el momento las 40 victorias en esta conferencia ya que el resto de las franquicias como los Sixers, los Nets entre otros han tenido una temporada bastante irregular.

Por su parte, Boston lucharon más de lo que debían en todo el juego más que todo porque no tuvo disponible a sus mejores jugadores como lo son Jayson Tatum, Marcus Smart y Jaylen Brown, tres pilares que han sido claves en esta temporada.



Ante esto sería Derrick White quien tomó la batuta y sumó 27 puntos seguido de Malcolm Brogdon que finalizó el partido con 26.



No obstante, eso no desmerita el triunfo de los Bucks quien tuvo a un Giannis magistral que durante las 11 victorias ha promediado 37.2 puntos, una cifra increíble.



De igual manera, serían los de Wisconsin quienes forzaron la prórroga gracias a un triple de Sam Hauser y al final los dirigidos por Joe Mazzulla se llevarían el partido en condición de local.



Con el triunfo, Milwaukee es segundo con una marca de 40-17 y están a un triunfo de igualar a los Celtics que puntean en el Este con un récord de 41-17.



Otros resultados:



Raptors 123-113 Magic



Suns 120-109 Kings



Clippers 134-124 Warriors



Trail Blazers 101-126 Wizards