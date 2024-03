Geraint Thomas se burla e insulta a Nairo Quintana: ofensivo mensaje

El regreso de Nairo Quintana a las competencias europeas no fue el esperado, ni mucho menos el soñado. El colombiano estuvo involucrado en una fuerte caída durante la última jornada de la Vuelta a Cataluña, la cual le obligó a retirarse y aunque no sufrió heridas de gravedad, en los últimos días se conoció un polémico momento que protagonizó el boyacense y el ciclista Wout Poels.



Según dio a conocer el neerlandés en el podcast In Koers, en medio de la sexta jornada y mientras disputaban un puerto de montaña, le dijo a Quintana que: “si estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente”, debido a que habría recibido un “codazo” de Nairo.

Estas declaraciones despertaron una nueva polémica en torno al ciclista campeón de la Vuelta a España y del Giro de Italia, quien en ese momento fue defendido por su compañero Iván García Cortina. El español, según Poels, lo golpeó “justo antes de la cumbre” y debido a esto fue sancionado con “una multa de 300 francos suizos y deducción de puntos UCI”.



Ahora, la discusión no se quedó entre ellos y se sumó el integrante del Ineos, Geraint Thomas, quien también reaccionó a lo ocurrido en medio de un podcast que lleva su mismo nombre, The Geraint Thomas Cycling Club.



En medio de la conversación en la que estuvo presente su compañero, Luke Rowe, el campeón del Tour de Francia en el 2018, afirmó que Nairo no debería estar compitiendo a nivel profesional y lo tachó con un agresivo mensaje en medio de risas.



“Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata”, se escucha en el diálogo, mientras ambos pedalistas se ríen por lo dicho.



A la fecha, el colombiano, quien se encuentra alistando lo que será su próxima competencia en el viejo continente, no se ha pronunciado oficialmente ante estas declaraciones por parte de sus compañeros del pelotón.