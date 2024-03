Países que no conmemoran la Semana Santa: los motivos sorprenden

La época de Semana Santa, tanto en Colombia como en varias partes del mundo, es un tiempo en el que miles de personas lo toman con el fin de reflexionar, orar y estar en sintonía con la religión, debido a que durante estos días se recuerda y conmemora la pasión y resurrección de Jesucristo.



A pesar de ser una celebración que está presente en cientos de países, hay algunos territorios que han adoptado por no tener en cuenta estas fechas. En el continente, Uruguay es el único país que no celebra la Semana Santa desde hace más de cien años.

Este país tomó la decisión en 1919, debido a que se secularizaron los días feriados con motivos religiosos. Ahora, esta y otras celebraciones tienen otros nombres. La Navidad en Uruguay se considera como el Día de la Familia, Día de Reyes es el Día de los Niños, mientras que la Semana Santa, es llamada como la Semana del Turismo.



Los ciudadanos en Uruguay sí tienen estos días como festivos, sin embargo, son utilizados en su mayoría para compartir en familia o viajar, más que para rituales o celebraciones con fines religiosos.



Entre otros territorios que no celebran estos días, debido a sus creencias religiosas, están países como Japón, Corea del Sur o China, donde la religión predominante no es la católica y aunque sí se encuentra presente en algunos lugares, no es una celebración nacional.



Así mismo, en Mongolia no se celebra porque allí predomina el budismo, mientras que en poblaciones como Usbekistán y Kazajistán, la mayoría de sus habitantes practican el islam y por ende, no celebran la Semana Santa.



En Vietnam no se realizan celebraciones religiosas y en Ghana, a pesar de tener la libertad de culto, la celebración no se evidencia en su gran mayoría.