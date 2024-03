Nairo Quintana recibió agresivo mensaje: '¿Estás usando tramadol?'

La Vuelta a Cataluña terminó dejando como ganador a Tadej Pogacar, sin embargo, días después aún se sigue hablando de esta competencia debido a las recientes declaraciones de Wout Poels, integrante del Bahrain Victorious, quien confesó haber vivido un tenso momento junto a Nairo Quintana del Movistar Team.



La situación se habría dado en medio de la sexta jornada, cuando el pedalista neerlandés se encontraba realizando una estrategia del equipo, la cual constaba en seguir a Enric Mas, líder de la escudería española y quien estaba siendo escoltado por el ciclista colombiano.

En medio de una entrevista concedida al podcast In Koers, el mismo ciclista nacido en Países Bajos reveló este incidente que tuvo con Quintana. “Estábamos en un puerto y quería mejorar mi posición. Nadie me dejaba pasar y decidí ir a rueda de Enric Mas”, dijo.



Esto le significó quedarse mano a mano con Nairo, quien según Wout le “tiró un codazo”, por lo que inmediatamente reaccionó en contra del boyacense: “Le dije que si estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente”.



El europeo manifestó que cometió un error al mencionar estas palabras, sin embargo, atribuye a Nairo la equivocación por usar esta sustancia. “Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo fue lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, resaltó.



No obstante, la discusión no terminó y el compañero del colombiano, Iván García Cortina, reaccionó. Según dijo Poels, el español lo golpeó tras sus palabras en contra de Nairo. “Justo antes de la cumbre. Se sentó y me golpeó en la parte superior del brazo. Me golpeó muy fuerte, me lastimó mucho, entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté por qué hacía eso”.



Debido a esto, Cortina fue sancionado, algo que para Wout no fue suficiente: “Se salió con la suya con una multa de 300 francos suizos y una deducción de puntos UCI, fue un poco decepcionante para mí”, manifestó.