Impresionante: ciclista subió cuatro veces seguidas el Alto de Letras

El ciclismo se ha convertido en uno de los deportes que más se practica en el mundo y Colombia no es la excepción debido al gran potencial que tienen los pedalistas, quienes encuentran en las montañas, un espacio perfecto para realizar sus entrenamientos.



Uno de los puertos de montaña más importantes para el ciclismo colombiano a nivel profesional y amateur es el Alto de Letras, ubicado en el departamento del Tolima y que termina en los límites de Manizales, llegando a una altura de aproximadamente 3.600 metros sobre el nivel del mar.



Este mítico ascenso ha sido coronado por cientos de pedalistas nacionales y extranjeros, quienes afrontan los 81 kilómetros entre las localidades de San Sebastián de Mariquita hasta llegar al páramo y sector conocido como Letras.

Juan Camilo Sierra, más conocido como Sherpa, el gregario de Letras, ya tenía en su poder el registro de haber subido tres veces de manera consecutiva este puerto. Y ahora superó su propia marca, logrando subir y bajar este alto en cuatro ocasiones, completando 36 horas de recorrido en más de 600 kilómetros y cerca de 19.000 metros de desnivel positivo, lo que sería subir la altura del Monte Everest en dos ocasiones.



En diálogo con Futbolred, Juan Camilo contó como fue la experiencia de vivir este reto que él mismo se propuso. “Siendo las cinco de la mañana del día viernes (22 de marzo) inicio mi primer ascenso, llegando a Letras aproximadamente a las once de la mañana”. Posteriormente, el pedalista festejó y tomó su bicicleta para realizar el descenso para emprender un nuevo ascenso.



Sobre las 6:00 p.m. de ese viernes, Sherpa ya había coronado el Alto de Letras por segunda ocasión consecutiva y a pesar de una fuerte lluvia que cayó en la noche, el ciclista tomó la decisión de realizar su tercer ascenso desde las 9:00 p.m. y finalmente arribó a las 3:00 a.m. del día sábado.



“Logré algo inédito y nunca antes visto en el mundo del ciclismo. Estoy contento y feliz”, resalta Sherpa, quien ahora espera descansar para retomar la bicicleta en sus próximos retos.



El cuarto y último ascenso se dio tras más de 24 horas de estar sobre la bicicleta y siendo ya 23 de marzo, sobre la 1 de la tarde, Sierra logró un impresionante registro que solamente él ha logrado hasta el momento.



“El cariño de la gente se ha hecho sentir, ha sido de vital importancia para poder lograr esta hazaña. Cuento con el gran apoyo de Rigoberto Urán y estoy eternamente agradecido porque he venido cosechando grandes triunfos”, confiesa el ciclista, que completó en un solo recorrido 651 kilómetros.



Sierra, confiesa que ya muchos de sus seguidores y conocidos le han preguntado cuál será ese próximo reto, sin embargo, no se arriesga a revelar sus próximas hazañas, resaltando que “el próximo año se vendrá otro reto”, por lo que deberá “seguir preparando y recuperando fuerzas para volver más fuerte”.