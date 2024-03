'Me arrastraba y no me dejaba': revelaciones de Shakira contra Piqué

Shakira se encuentra realizando la presentación de su nuevo álbum denominado Las mujeres ya no lloran en diferentes medios de comunicación a nivel mundial. Como era de esperarse, la barranquillera visitó a The Tonight Show para dar a conocer su nueva producción al programa que conduce Jimmy Fallon.



En medio de la entrevista, Shakira ha revelado que fue "muy díficil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma", esto según la artista "porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo".



"El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, confesó la cantante haciendo referencia al significado que tuvo el final de su relación con Gerard Piqué con respecto a la música.



Esta nueva producción incluye todas las canciones que ha lanzado la colombiana en las que habla sobre su separación. “Ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres”, dijo Shakira.



Seguidamente, la mujer que ha logrado demostrar su empoderamiento, se sinceró manifestando que: “Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar”.



Así mismo, agrega que la música y su trabajo la han ayudado para dejar atrás ese capítulo de su vida. “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento".



La barranquillera también reveló que se ha "sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía", confesando que "este álbum ha sido mi catarsis".