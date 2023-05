Gaviria tras su accidentada jornada en el Giro: ‘Cometí un error’

La décima etapa del Giro de Italia tuvo un complicado recorrido de 196 kilómetros entre Scandiano y Viareggio en donde hubo varias caídas que cortaron el grupo de favoritos a la etapa.



Uno de esos ciclistas que se vieron afectados fue el colombiano Fernando Gaviria que tuvo una caída sin mayores consecuencias y una pausa para cambiarse de ropa, que le impidieron luchar por la etapa.



Y es que a 94 kilómetros del final, Gaviria sufrió un accidente que le provocó algunos golpes y raspaduras, pero pudo levantarse y continuar la carrera.

Ante este hecho, el colombiano dio su balance sobre su accidentada jornada este martes: “La caída no nos permite volver al grupo y eso complicó todo. Nada que hacer, estamos bien. La bici arrancó para un lado y yo para el otro”, señaló el ciclista del Movistar.



De igual manera, definió la etapa como peligrosa y que al final un error les impidió estar bien posicionados: “Etapa peligrosa, complicada, la estábamos corriendo muy bien. Creo que cometí un error al intentar cambiarme de ropa, para hacer la bajada un poco más calurosa, pero de eso se aprende”.



Finalmente, Gaviria dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico y espera estar listo para competir por otras etapas: “Son solo golpes, esperemos que me bañe y que el doctor me revise a ver que es. Aparte de eso un dolor de piernas, pero nada más”.