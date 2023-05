Giro de Italia: Cort Nielsen ganó una etapa 10 llena de abandonos

En una etapa bastante complicada para todos los ciclistas, Magnus Cort Nielsen se quedó con la fracción entre Scandiano y Viareggio que tuvo un recorrido de 196 kilómetros y que tuvo la lluvia y el Passo delle Radici como protagonistas.



La jornada inició con Geraint Thomas poniéndose la maglia rosa luego del abandono de Remco Evenepoel durante el domingo por su positivo por covid-19.



De igual manera, la fuga nuevamente fue protagonista y tuvo varios accidentes tempranos como fue el caso de Fernando Gaviria que se cayó a falta de 94 kilómetros para el final debido a un resbalón culpa de la carretera mojada.

Por fortuna, el ciclista colombiano del Movistar no sufrió ningún golpe de gravedad y siguió la carrera con normalidad.



Unos kilómetros más adelante ocurriría el accidente más insólito de la jornada. Y es que tras una dura caída del líder del Arkéa, Warren Barguil, uno de los directores deportivos de la escuadra francesa se atravesó e hizo caer al italiano Alberto Bettiol, del EF Education que se le vio enfurecido con el directivo del Arkéa.



El grupo se separó en tres. Los de la fuga, el grupo de la maglia rosa y el pelotón. En los corredores restantes de la fuga estaban Magnus Cort, Derek Gee y Alessandro de Marchi que se fueron a definir la etapa luego de pasar con éxito el Passo delle Radici.



En los metros finales y tras un ataque de Gee y de Marchi, Cort Nielsen aprovechó y sacó energías de donde no para quedarse con la jornada de este martes. Por su parte, el grupo del líder de la general cruzó a más de 40 segundos del ganador.



Con esto mencionado, este miércoles se correrá la 11° etapa del Giro de Italia que conectará Camaiore con Tortona en un recorrido de 219 kilómetros que será llana en su mayoría.



Numerosos abandonos en el Giro



Durante este martes, un total de nueve corredores no tomaron la salida de la jornada, cinco de ellos por positivo de coronavirus. Estos corredores son los que abandonaron oficialmente la carrera:



Con Covid: Rigoberto Urán, Remco Evenepoel, Domenico Pozzovivo, Sven Erik Bystrom, Callum Scotson



Otras bajas: Stefan Küng, Rein Täaramae (problemas estomacales), Oscar Riesebeek (infección pulmonar, negativo en COVID), Mads Wurtz Schmidt (malestar, negativo en COVID), Simone Petilli y Aleksandr Vlasov (razón por confirmar)