El panorama de Cuadrado en Europa League: se definen las semifinales

La Europa League está cerca de tener un nuevo campeón. Este jueves 18 de mayo, los cuatro equipos que siguen vivos en la competencia, disputarán los partidos de vuelta de las semifinales. Se jugarán en el Ramón Sánchez Pizjuán y el Bayarena.



Un colombiano podría estar en la final de sacar un buen resultado en condición de visitante. La Juventus, dónde juega Juan Guillermo Cuadrado, viajará a España para medirse ante Sevilla. En el primer enfrentamiento, hubo un empate 1-1 con goles de En-Nesyri para el cuadro español y, en tiempo de adición, Federico Gatti para los italianos.



"Cometimos demasiados errores en la ida y el Sevilla nos pilló muchas veces al contragolpe. Todo está por decidir en Sevilla y seguimos con opciones", dijo el entrenador Massimiliano Allegri en la previa.



Por otro lado, está la semifinal de vuelta entre Leverkusen y Roma que se jugará en territorio alemán y comenzará a la misma hora. El equipo italiano, dirigido por Jose Mourinho, tomó ventaja en el primer partido con un 1-0 a favor gracias al gol de Edoardo Bove en el minuto 63'.

"No estamos satisfechos con el resultado de la ida porque no queríamos perder pero también sabemos que aún hay otra oportunidad y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que ganar el partido. No hay posibilidad de error y hay que seguir concentrados", indicó Xabi Alonso, que confía en la remontada con el público a su favor.