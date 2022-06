Opositores reaccionan: Fico se despachó contra el presidente Petro

La segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández terminó en una victoria de Petro con el 50,4% gracias a los 11,248,779 votos, mientras que su competidor, obtuvo un porcentaje del 47,2 con los 10,532,578 votos. Ganara quien ganara se convertiría en un triunfo histórico para Colombia en un país muy dividido que esperaba vencer la tendencia presidencial de los aproximadamente más de 20 años.

Sin duda es un cambio enorme en el cambio político, demostrando la profunda división. En un país que veía mucha paridad entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, Gustavo Petro y Francia Márquez como su vicepresidenta tomarán las riendas de Colombia a partir del 7 de agosto cuando se posesionen en la Casa de Nariño.

La oportunidad se le dio a Gustavo Petro que luchó por muchos años en contiendas electorales. Colombia decidió y el Pacto Histórico, partido del cordobés asumirá la presidencia del país. Esta situación desató varias reacciones y una de ellas fue de Federico Gutiérrez, quien estuvo presente en la primera vuelta y le recuerda a Petro que hay mucha gente que no está de acuerdo con los puntos de vista del nuevo mandatario de la nación. Pidió que se de claridad, puesto que Gustavo quiere posesionarse por más de los cuatro años habituales presidenciales. El antioqueño se desató con el siguiente tuit.

En sus palabras, busca respeto, pues espera que en la Colombia de Gustavo Petro no haya problema por los distintos puntos de vista que se oponen a los pensamientos de Petro. ‘Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña. Que su presidencia dure 4 años y no más. Que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted’.