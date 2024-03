Ojo: siete localidades tendrán cortes de luz para el lunes 18 de marzo

Enel Colombia es la empresa que tiene como función principal brindar el servicio de energía eléctrica a todos los habitantes de Bogotá, por esto, también debe supervisar que la infraestructura requerida para un servicio de alta calidad, se encuentre bajo las más altas condiciones y cumpla los parámetros de seguridad.



Para esto, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en los distintos sectores donde se registran algunas fallas o donde los elementos necesarios ya cumplieron su vida útil y necesitan ser sustituidos.

Sin embargo, para poder realizar estos trabajos, la entidad debe realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico, con el fin de garantizar la seguridad de los operarios encargados, así como de los ciudadanos que habitan en los sectores aledaños.



Por esto, durante la jornada de este 18 de marzo, la ciudad tendrá a 14 barrios sin servicio de luz en un tiempo establecido entre dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes de energía, tener en cuenta los barrios y horarios establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.



Estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de energía eléctrica durante la jornada de este lunes 18 de marzo de 2024:



Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Cl. 8 sur a cl. 10 sur entre cr.17 a cr. 19 - barrio Lagunitas Urbano.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:45 p.m. Cl. 63 sur a cl. 65 sur entre cr. 17 a cr. 19 - barrio Gibraltar Sur.



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Vereda Guabal - barrio Quiba Bajo



Localidad de Usme

Desde las 1:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. Cl. 71 sur a cl. 73 sur entre cr. 6 a cr. 6 - barrio Granada Sur



Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Vereda Verjón Bajo-barrio Hoya Teusaca



Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Cl 66 a cl. 68 entre cr. 3 a cr. 5 - barrio Granada



Localidad de Engativá

Desde las 6:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. Cl. 62 a cl. 64 entre cr. 71 a cr. 73 - barrio El Encanto



Desde las 6:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. Cl. 55 a cl. 64 entre cr. 71 a cr.74 - barrio Normandía Occidental



Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. Cr. 71 a cr. 73 entre cl. 79 a cl. 81 - barrio Santa Rosa



Barrios Unidos

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Cr. 57 a cr. 59 entre cl. 79 a cl. 81 - barrio Entrerios



Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Cr. 15 a cr. 17 entre cl. 94 a cl. 96 - barrio Chicó Norte III sector



Desde las 8:30 a.m. hasta las 1:00 p.m. Cr. 44 a cr. 46 entre cl. 90 a cl. 92 - barrio La Castellana



Localidad de Santa Fe

Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. Cl. 16 a cl. 18 entre cr. 4 a cr. 6 - barrio Veracruz



Localidad de Usaquén

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. Cl. 142 a cl. 144 entre cr. 8 a cr. 10 - barrio Cedro Narváez