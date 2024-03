Millonaria multa a dirigente de equipo World Tour por sus afirmaciones

Hace algunos días, el director general del Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, generó una polémica en el mundo del ciclismo profesional, luego de sus declaraciones en contra de la pareja del reconocido pedalista Julian Alaphilippe.



En estas declaraciones, el integrante del equipo que hace parte de la categoría World Tour, la más importante de acuerdo a la Unión Ciclista Internacional, afirmaba que “el nivel de Alaphilippe ha bajado por demasiadas fiestas, demasiado alcohol... Julian está bajo el hechizo de Marion Rousse”.

Estas palabras no cayeron bien en el organismo de control, el cual tomó una decisión que fue comunicada el pasado jueves 14 de marzo y que en caso de no cumplirse, Patrick recibiría una millonaria sanción.



Lefevere, en su momento, también aseguró que: Julian es joven, aún tiene mucha energía, a veces debes dejar que se divierta, pero también hay que decirle a veces que hasta aquí. Aún tiene un chico malo dentro de él”.



Semanas después, la UCI realizo un informe “por comentarios públicos considerados despectivos hacia las mujeres, la Comisión de Ética confirmó que se habían cometido violaciones de los artículos 5 y 6.1 del Código de Ética en dos casos”.



Debido a esto, ahora Lefevere deberá hacer “una declaración pública reconociendo lo inapropiado de sus declaraciones y pidiendo disculpas por ello”, según afirma el comunicado oficial. “También se le impuso una multa de 20.000 francos suizos, suspendida a condición de que el señor Lefevere haga una declaración pública y no cometa una infracción similar del Código de Ética de la UCI en los próximos tres años”.



Cabe recordar que en febrero, Patrick se había retractado de sus declaraciones afirmando que “No siempre se entiende bien mi holandés, pero tal vez cometí un error al hablar de esto”, sin embargo, esto no bastó para la UCI, quien estará a la espera de las disculpas públicas por parte del director del Quick-Step.