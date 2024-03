Barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua para el lunes 18 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene como principal función garantizar el servicio del líquido vital a todos los habitantes y hogares de la capital colombiana, no obstante, también debe supervisar que los elementos e infraestructura que se necesita para el transporte del agua, estén en óptimas condiciones.



Para esto, la entidad programa frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución en distintos sectores de la ciudad con el fin de evitar mayores afectaciones en estos elementos, así como, para poder garantizar un servicio continuo y de alta calidad.

Para poder realizar estas labores de mantenimiento, la EAAB debe realizar diferentes suspensiones temporales del servicio con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos que habiten en los sectores aledaños a donde se planea realizar el mantenimiento.



Debido a esto, en la jornada de este 18 de marzo, la entidad dio a conocer que trabajarán en las localidades de San Cristóbal, Teusaquillo, Suba y Engativá, las cuales presentarán cortes de agua en diferentes sectores.



Estas suspensiones temporales pueden extenderse desde 2 a 24 horas en los diferentes barrios, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



A continuación, estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de agua durante el lunes 18 de marzo de 2024:



Localidad de San Cristóbal

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa. De la Calle 41 Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 18 Este. 9:00 a.m. por 9 horas. Debido a un mantenimiento preventivo.





Localidad de Teusaquillo

Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Centro Comercial Gran Estación, Secretaría Educación Distrital. De la Avenida el Dorado a la Diagonal 22, entre la Carrera 50 a la Carrera 68. 2:00 p.m. por 2 horas. Debido a una verificación de macromedidor.



Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Diagonal 115A. 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a un cambio de Medidor.



Localidad de Engativá

Santa Helenita, Boyacá. De la Calle 72 a la Calle 66, entre la Carrera 72 a la Carrera 86. 9:00 a.m. por 24 horas. Debido a un mantenimiento válvula reguladora de presión.