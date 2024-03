Djokovic y su inesperada declaración que impacta al mundo del tenis

Novak Djokovic ha estado durante los primeros tres meses del año en diferentes competencias como el Grand Slam de Australia o el más reciente en el Masters 1000 de Indian Wells, sin embargo, estos torneos no han sido conquistados por el serbio, quien aún no logra su primer título en la temporada.



Esto supone un difícil momento para el actual número uno del mundo, quien es perseguido por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número dos y tres del ranking de la ATP. En el primer Masters 1000 se esperaba que Djokovic estuviera dentro de los mejores del torneo, sin embargo, fue eliminado por Luca Nardi en tercera ronda.

El de Belgrado es consiente de lo que está viviendo en este momento, pues a sus 36 años de edad, no tiene el mismo rendimiento y capacidad física que cuando tenía tan solo 20 años. Según manifestó Nole, durante “la mayor parte de mi carrera, empezaba el año con algún Grand Slam y el título en Dubai o en cualquier otro lado. Espero romper pronto esta dinámica negativa”.



Sin embargo, eso no ha sido posible y Novak reconoce que: “En mis últimos tres o cuatro torneos no he estado ni cerca de mi nivel”. Esta frase llamó la atención de expertos y amantes del deporte blanco debido a que, el mismo tenista conoce que no está en su mejor versión y, por el contrario, sufre en los partidos que disputa.



De acuerdo al calendario, la gira en canchas sobre polvo de ladrillo está próxima a comenzar y aunque el tenista no ha logrado conquistar un título sobre esta superficie, se espera que pueda tener una destacada participación.



Cabe recordar que según dijo Djokovic en la temporada 2023, “los Juegos Olímpicos serán una de mis grandes prioridades”, por lo que se espera que meses previos al inicio de las justas, tenga diferentes compromisos de preparación para lograr la medalla olímpica.