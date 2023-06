Está de regreso: Del Potro jugará partido de exhibición en China

En febrero de 2022, Juan Martín del Potro disputó su último partido oficial el cual tuvo lugar en el ATP 250 de Buenos Aires. Desde entonces, todo parecía indicar que el argentino no iba a pisar una cancha de tenis.



No obstante, en las últimas horas, el argentino confirmó su presencia en el Torneo Internacional de Tenis de Hangzhou, China el cual se disputará del 22 al 25 de junio.



En la competencia también estarán grandes nombres del tenis mundial como lo son Marat Safin o Carlos Moya.

”Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”.



Esta vuelta de Del Potro podría desencadenar en una última vuelta por el circuito profesional para el argentino ya que prometió que si Argentina ganaba el Mundial intentaría jugar el US Open en agosto.



“Dije que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, comentó en marzo de 2022.



Unos meses después mencionó: No sé si estaré al 100 por ciento pero, al menos, sí mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”.



Además, añadió que de retirarse en el US Open le podrían hacer un homenaje parecido al de Serena Williams el año pasado.



“El año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena Williams, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar conmigo. La ventaja que tengo es que no necesito el WO, porque tengo el ranking protegido. Ahí los cago. No importa cómo esté, porque si quiero jugar lo puedo hacer sin problemas; pero obviamente quisiera terminar el partido, completarlo y disfrutarlo. Si será mi último momento en el tenis, me gustaría estar a la altura. Me voy a preparar, porque siempre lo doy todo”, señaló.