Veteranos sí clasificaron en convocatoria: Lorenzo no cierra la puerta

La Selección Colombia se medirá a Irak y Alemania en territorio europeo, en el último ensayo antes de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Y lo hará con caras nuevas, con figuras del Mundial Sub-20 como Óscar Cortés o Yaser Asprilla, pero también con la dosis de experiencia que no es despreciable para el DT.

​

Por eso en el actual llamado, que tiene caras nuevas, también hay regresos de históricos y que se habían perdido llamados anteriores unos por problemas físicos y otros por compromisos con sus clubes.

​

​El caso más destacado es el de Luis Díaz: evidentemente el jugador más importante del elenco nacional no estuvo por culpa de la lesión que lo marginó seis meses de la competencia con Liverpool pero ahora, sano y en plenas vacaciones en Barrancas, Guajira, está sí o sí.

​

No es, en todo caso, la única novedad, pues hay mundialistas que antes no habían estado como Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios. Todos sufrieron problemas físicos en el último año pero acabaron con actividad en sus clubes y por eso volvieron a estar en la convocatoria.

​

Mina se recuperó y jugó los partidos definitivos para la salvación, pero se despidió de Everton y ahora busca equipo. Cuadrado, quien habría acordado no estar en la fecha de amistosos en Asia para dar una mano y afianzarse en Juventus, también está de regreso, como debe ser para uno de los pocos colombianos que tenemos en equipo top. Barrios, por su parte, también superó problemas físicos y está de regreso.



Jefferson Lerma, quien salió e Bournemouth, está fijo también para Lorenzo, más allá de que no se haya confirmado cuál serpa su destino, aunque suena Crystal Palace. Regresa también Diego Valoyes, un fijo con Rueda.