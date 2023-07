Egan Bernal: ‘Ayudaré al equipo, es lo mínimo que puedo hacer’

Egan Bernal lo ha dado todo durante la etapa 6 del Tour de Francia 2023. El ciclista colombiano, tras quedarse rezagado en la montaña y reconocer que no tenía piernas para aguantar el ritmo de los favoritos ha resignado sus posibilidades para meterse al Top 10 y así ayudar a su equipo, el Ineos Grenadiers.



Y es que el colombiano, a falta de 25 kilómetros, cambió de rol en el equipo y se puso a trabajar para los corredores de la escuadra con mejores posibilidades: el español Carlos Rodríguez y el británico Tom Pidcock.



Egan empujó al pelotón principal para descontarle minutos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, pero eso trajo como consecuencia que el colombiano se quedará prácticamente parado en la subida a Cauterets-Cambasque y perdiera 10 minutos en la jornada de este jueves.

Tras el final de la etapa, Bernal dejó sus sensaciones sobre la etapa y aseguró que, al no estar en su mejor nivel, ayudar a sus compañeros es lo mínimo que puede hacer.



"Acá estamos para ayudar en el equipo; todos los corredores que están, en algún momento, me ayudaron a ganar carreras, así que lo mínimo que puedo hacer por ellos es ayudar y entregar el 100%", comentó el nacido en Zipaquirá en diálogo con Caracol Televisión.



Luego, relató lo sucedido en los últimos kilómetros: "En el Tourmalet me quedé, bajé a tope y volví a entrar al grupo. Ahí empecé a llevar bidones y comida a mis compañeros. Desde ahí, comencé a tirar, porque creo que es lo mínimo que puedo hacer por el equipo, ellos me han dado todo y la paciencia que me han tenido".



Finalmente, terminó su reflexión con la siguiente frase: "Así es la vida y como decimos en Colombia, esto es 'hoy por mí, mañana por ti'”.



Con esto mencionado, Egan ahora tendrá otro rol en el equipo y podría ser una ficha importante en las aspiraciones de podio de Rodríguez y también luchar por algún triunfo de etapa partiendo desde la fuga.