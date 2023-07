‘Supermán’ López explicó los motivos de su gran rendimiento en 2023

A inicios del año, el Team Medellín recibió a Miguel Ángel López quien venía de ser despedido por el Astana por su supuesta participación en una presunta red de dopaje, cuestión que se ha desmentido en los últimos meses.



El colombiano llegó con toda la intención de no perder ritmo de competencia para volver al World Tour más adelante en el año o en 2024 y es por ello que ha tenido un rendimiento superlativo en las competencias en las que ha competido.



Y es que el boyacense dominó la Vuelta a Colombia, se coronó campeón de contrarreloj en los Nacionales de Ruta y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganó la Vuelta a San Juan y el Tour de Catamarca.

Tras estos grandes logros, ‘Supermán’ explicó los motivos de por qué está teniendo un gran rendimiento y señaló que su familia ha sido importante para el mismo.



"Estoy disfrutando, estar junto a las personas que me quieren, que quieren que todo salga bien. Es un buen grupo de compañeros, una gran familia. Siento que aunque sea un equipo pequeño, mi equipo el Team Medellín, me acoge bastante bien, mis compañeros me quieren mucho", comentó.



Y agregó hablando de la Vuelta a Colombia: "La pasada Vuelta a Colombia fue muy bonita para todos nosotros y en especial para mí, para mi familia. Estoy rodeado de mi esposa, de mis hijos y, al lado de eso, un bonito equipo, que es pequeño como todo el mundo lo sabe, pero un equipo lleno de mucho compromiso, mucha pasión y mucha entrega".



Por su parte, elogió al ciclista español Óscar Sevilla a quien calificó como un padre: Óscar es como un padre, muchas veces lo hemos hablado, muchas veces lo hemos comentado. Es un ejemplo de vida a seguir, tantos años y sigue andando como un animal, yo creo que es su disciplina, su entrega, su compromiso, la pasión que tiene y la energía".



Finalmente, señaló que el corredor europeo le ayudó a sobrellevar los momentos difíciles cada día: “Me decía esta mañana: 'macho, tú sabes que hay que gestionar cuando pareciera que la bici no anda, piensa que todos van de esa misma manera. Ahí es donde están esos pequeños segundos, esas pequeñas diferencias'".