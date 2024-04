Directivo culpa a un ciclista por caída en la Vuelta al País Vasco

El ciclismo internacional está bajo la mirada de los seguidores y amantes de este deporte, debido a la caída que sufrieron más de una decena de pedalistas, entre los que se vieron involucrados tres de las principales figuras a nivel mundial.



Remco Evenepoel, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard se fueron al piso en medio de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco mientras realizaban un descenso y cruzaban una curva. La peor parte fue para el líder del Visma Lease a Bike, quien tuvo que ser remitido a un centro hospitalario donde se dio a conocer que tuvo varias costillas rotas y una fractura en la clavicula, entre otras graves heridas.

Tras el desafortunado hecho, Patrick Lefevere, director de la escuadra del Soudal Quick-Step, la cual tiene a Remco Evenepoel como máxima estrella, dio a conocer su punto de visto sobre lo ocurrido manifestando que: “El ciclista que iba atrás de Remco se cayó y probablemente perdió la concentración por un momento y cayó”, en medio de una rueda de prensa.



En las imágenes se puede observar como un ciclista pierde el equilibrio e inmediatamente se sale de la carretera, acto seguido, varios pedalistas no logran controlar su bicicleta y se termina generando la grave caída.



No obstante, Lefevere manifiesta que no fue un exceso de confianza. “No creo que hayan corrido demasiados riesgos, la carretera me pareció bastante resbaladiza. Podría haber sido mucho peor con esas rocas y árboles, pero parece serio. Nunca es buena señal que un ciclista se agarre del hombro”, dijo.



Seguidamente, dio a conocer que no entrará a la especulación y estará pendiente del dictamen médico de Evenepoel, para tomar una decisión de cara a las próximas carreras del calendario UCI. “Este es el peor periodo posible, pero hay que esperar el parte médico. Todavía quedan 14 días hasta Lieja-Bastogne-Lieja y se puede recuperar mucho. Pero en caso de fractura todo termina aquí”, sentenció.



Al ser cuestionado sobre si podría estar en el Tour de Francia, el principal objetivo de la temporada para la escuadra y el pedalista, el dirigente manifestó que: “No, el Tour no está hipotecado. Solo sería un revés después de tanto esfuerzo nuevamente”, concluyó.