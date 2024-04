Gran Premio de Japón: horario, circuito y dónde ver EN VIVO la carrera

Las emociones de la Fórmula 1 vuelven a retumbar entre los amantes del Gran Circo, que para esta ocasión llega al emblemático circuito de Suzuka en Japón, donde Max Verstappen, es el principal favorito a conseguir no solo la victoria de carrera sino también la clasificación.



El neerlandés, quien no logró sumar puntos en el pasado Gran Premio debido a su retiro, necesita volver a la victoria para marcar diferencias con sus rivales. Charles Leclerc, de Ferrari, está a tres unidades, mientras que su compañero de escuadra, Sergio Pérez se encuentra a cuatro puntos del líder.

En caso de presentarse un nuevo inconveniente con el monoplaza de Red Bull, la escudería seguramente perderá las primeras posiciones en la clasificación de pilotos, por eso, equipos como Ferrari buscarán dar el golpe en el país asiático.



No obstante, se espera que Red Bull haya solucionado los inconvenientes que tuvo en Australia y para la carrera de este domingo 7 de abril irán a buscar nuevamente una victoria con Verstappen.



De acuerdo a los pronósticos meteorológicos y especialistas, se prevé que el día de carrera habrá lluvia en el circuito, por lo que se espera una emocionante jornada de Fórmula 1 que para esta ocasión ocupa los primeros lugares del calendario, debido a que anteriormente, se tenía programado Japón para el remate de temporada.



El Gran Premio comenzará este jueves 4 de abril con las prácticas libres, que continuarán el viernes en doble turno. Seguidamente, el sábado se disputará la clasificación y finalmente, como es tradición, el día domingo será la carrera compuesta de 53 vueltas.



Los amantes del automovilismo podrán ver toda la acción del Gran Circo a través de la transmisión oficial de ESPN y de sus plataformas de streaming como Star+, sumado a Fórmula 1 TV.



Este es el calendario y horarios de Colombia para el Gran Premio de Japón 2024:



Jueves, 4 de abril

Prácticas libres 1: 9:30 p.m.



Viernes, 5 de abril

Prácticas libres 2: 01:00 a.m.



Prácticas libres 3: 9:30 p.m.



Sábado, 6 de abril

Clasificación 01:00 a.m.



Domingo, 7 de abril

Carrera a 58 vueltas: 00:00 a.m.