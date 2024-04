Oficial: Bogotá tendrá racionamiento de agua desde el lunes 8 de abril

Desde hace varios días, la Alcaldía de Bogotá y diferentes entidades, habían manifestado su preocupación debido a los bajos niveles de agua que actualmente tienen los principales embalses que suministran el líquido vital a los millones de ciudadanos en la capital del país.



Según se dio a conocer, una de las principales medidas que se tomarán en Bogotá, será el racionamiento de agua por zonas y horarios que serán establecidos en los próximos días.



Según varios expertos, la sequía que se está presenciando por estos días en los embalses, no se había producido desde hace más de 40 años, registrando los niveles más bajos en las últimas décadas.



El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la noticia y dio a conocer que para llegar a un indicador de normalidad, se deben tener lluvias de manera continua hasta por seis meses.



Esta decisión se toma, principalmente, por el bajo nivel que hay en el sistema de Chingaza, el cual se encuentra en un 16.91% de su capacidad total, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. “Estamos en un estado crítico, en caso de que no llueva nada, tenemos menos de 60 días (de capacidad) en el sistema de Chingaza”, mencionó la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, en declaraciones recogidas por la Revista Semana.



De acuerdo al mandatario, los racionamientos no pueden ser menores a tres o dos horas, debido a que si es por ese tiempo, no habría un ahorro suficiente.



Se espera que los detalles de la medida, se den a conocer en los próximos días, sin embargo, se espera que distintas zonas de la capital permanezcan bajo racionamiento durante varias horas del día, con el fin de mitigar el riesgo de un desabastecimiento del líquido vital.