Daniela contó el día que la robaron en su casa tras terminar con James

Daniela Ospina también hizo un live en Instagram contando algunos detalles de su vida íntima y allí dio a conocer las vicisitudes que tuvo que afrontar hace algunos años, cuando terminó su relación con James Rodríguez y decidió radicarse en Colombia.

En su narración, la modelo señaló que fue víctima de robo en su propia casa, aunque ella no estaba allí. La culpable fue una mujer a quien ella había contratado para los servicios generales a quien la ley nunca le cayó encima.

“Contacté a una chica para que me ayudara en casa y el resumen es que me robo todo. Vuelvo a Colombia y esta chica me roba. La justicia no hizo nada y yo empecé a preguntarme si debía volver o quedarme afuera. Oré mucho, le entregué esas cosas a Dios porque son apegos materiales, pero cuestan. Eso era todo lo que había conseguido durante un tiempo", relató.

Esto también tuvo un efecto sicológico en ella y en Salomé, su hija, aunque poco a poco lo fueron superando para poder volver a tener una tranquilidad.

“No me sentía lo suficientemente tranquila, pero amo a mí país, me encanta Colombia. Seguimos acá como si nada, pero andaba nerviosa, la niña también andaba nerviosa. Eso es difícil y lo deja demasiado intranquilo. Intentamos pasar la hoja, entregarle eso a Dios. También cuando llegué me metieron en enredos, chismes, cosas... tenía que cargar con mucho y yo intento ser muy liviana y decir lo que tengo que decir", recordó.

Daniela continuó con sus labores de empresaria y fue impulsando su marca de ropa deportiva, así como las campañas publicitarias para las que trabaja.