Daniel Galán sufrió en Masters de Miami: amargo debut en primera ronda

El Masters de Miami ha dejado para los tenistas colombianos un contraste de emociones debido a las victorias de Emiliana Arango durante la fase de clasificatorios y recientemente en la primera ronda frente a la alemana Tatjana María, logrando un cupo en la segunda fase del torneo.



Por otro lado, María Camila Osorio no logró superar la fase de qualy y se quedó en el camino antes de ingresar al cuadro principal, mientras que Daniel Galán, único colombiano en la rama masculina del torneo, sufrió un amargo debut en el segundo Masters de la temporada.

El santandereano vivió un intenso partido frente al kazajo Alexander Shevchenko, quien tuvo no solo una lucha con su rival, sino también, con el público, luego de haber realizado diferentes señas que no agradaron a los asistentes, quienes, en su mayoría, estaban apoyando al colombiano.



El partido, que duró tres horas, en todos sus sets se alargó hasta el séptimo game y en dos de ellos tuvo que extenderse hasta el tiebriek debido a que ninguno de los dos tenistas quería ceder algún punto.



Finalmente, el colombiano terminó cometiendo algunos errores que le significaron la derrota frente al número 58 del ranking mundial con parciales 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) y 7-5. Ahora, Galán tomará algunos días de descanso para continuar definiendo los próximos torneos que estará disputando a nivel internacional.



Ante cientos de nacionales y amantes del tenis que apoyaban a Daniel Galán, Alexander demostró su superioridad en algunos momentos claves del partido que lo fueron llevando a imponerse en el marcador. Sin embargo, ante la reacción del público, el kazajo en varias oportunidades hizo gestos que no gustaron entre los aficionados que lo abucheaban. Así quedó registrado el momento: