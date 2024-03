Horarios del Cerro de Monserrate para Semana Santa 2024: hay cambios

Uno de los atractivos para visitar durante la época de Semana Santa, es el cerro de Monserrate, el cual tiene varias alternativas para ascender a lo más alto de la montaña, llegando a ubicarse sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar.



Como es tradición, cientos de feligreses deciden realizar procesiones, viacrucis y asistir a eventos religiosos en el santuario de Monserrate, por lo que durante la Semana Santa, este cerro es uno de los lugares más concurridos de la capital.



Por tal razón, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) dieron a conocer el horario que manejará el sendero peatonal durante la semana mayor.



Según se informó, la apertura del sendero se realizará con normalidad desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., sin embargo, para el día Viernes Santo, el camino se encontrará abierto a partir de las 4:00 a.m. para que los feligreses ascienden los más de 1.600 escalones que hay a lo largo del sendero.



Así mismo, debe tener en cuenta que el día martes 26 de marzo, el Sendero no estará habilitado debido a mantenimiento y la única forma de llegar al cerro será vía teleférico o funicular.



Esta es la programación de misas y eventos religiosos durante la Semana Santa en Monserrate:



Del lunes al miércoles 27 de marzo, se celebrarán misas en los siguientes horarios:

8:00 a.m.

10:00 a. m.

12:00 p. m.

2:00 p. m.

4:00 p.m.



Mientras que el Jueves Santo se realizaran diferentes eucaristías durante el día, además del Triduo Pascual, el Lavatorio de pies y la Cena del Señor.



Entre tanto el Viernes Santo la Basílica estará abierta desde las 04:30 a. m. hasta las 07:00 p. m.

Además, a las 5:00 a. m., 6:15 a. m, 7:30 a. m., 8:45 a. m., 10:00 a. m., 11:15 a. m., 12:30 p. m. y a las 03:00 p. m. se harán celebraciones litúrgicas.



El Sábado Santo a las 8:00 a. m., 9:30 a. m., 11:00 a. m. y a las 12:30 p. m. se realizará los siete dolores de la Virgen María. Además, a las 6:00 p.m. se hará la Vigilia Pascual



Finalmente, el conocido Domingo de Resurrección tendrá eucaristías en los siguientes horarios: 06:30 a. m., 8:00 a. m., 9:30 a. m., 11:00 a. m., 12:30 p. m., 2:30 p. m. y a las 4:00 p. m.