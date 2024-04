No es solo el agua: cortes de luz en Bogotá para el jueves 11 de abril

La capital colombiana vive la primera jornada de racionamiento de agua, sin embargo, varios sectores de Bogotá también estará sin servicio eléctrico. Esto debido a que la empresa Enel Colombia, que se encarga de brindar el servicio a todos los ciudadanos, ha programado labores de reparación y mantenimiento.



Según dio a conocer la entidad, esto tiene como objetivo evitar mayores afectaciones en las redes eléctricas como el cableado, postes, transformadores y demás elementos que son requeridos para el flujo de energía.



Cabe mencionar que al realizar estas labores, los funcionarios encargados deben realizar cortes temporales para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los operarios.



Para la jornada de este 11 de abril, serán seis barrios de Bogotá que no tendrán el suministro eléctrico durante varias horas del día.



Estas suspensiones pueden tardar de cuatro hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los colaboradores de la empresa. Se recomienda a los usuarios que presenten cortes temporales, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



Así mismo, esta programación puede sufrir modificaciones en el transcurso de la jornada debido a cuestiones climáticas, de permisos, entre otras razones. Por lo que la entidad tiene a disposición la línea 115 para conocer más detalles de los cortes de luz.



A continuación, estos son los barrios que no tendrán luz este jueves 11 de abril de 2024:



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:45 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 60 a calle 62 - Barrio San Luis



Localidad Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 89 a calle 91 - Barrio El Chicó



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 1:30 p.m. De la calle 57 sur a calle 59 sur entre carrera 50 a carrera 52 - Barrio Atlanta



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la calle 25 sur a calle 30 sur entre carrera 40 a carrera 42 - Barrio Autopista Muzu.



Localidad San Cristóbal

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la carrera 12 este a carrera 14 este entre calle 53 sur a calle 55 sur - Barrio El Pinar



Localidad Usme

Desde las 9:15 a.m. hasta las 2:00 p.m. De la calle 80 sur a calle 82 sur entre carrera 19 este a carrera 21 este - Barrio San Pedro Sur